محمد الدشيش

واصلت البلدية حملاتها المكثفة على السراديب والأسطح المستغلة للتخزين أو في غير الأغراض المرخص بها في محافظة الأحمدي أمس بقيادة مدير إدارة التدقيق وخدمات البلدية سعد الشيبة وفريق الطوارئ بقيادة م.خالد الفضلي، حيث قامت بإغلاق سردابين في منطقة المهبولة كانا مستخدمين للتخزين المخالف ومن دون رخصة.



وقال الشيبة إن الفرق المشكلة تعمل على مدار الساعة لرصد وضبط أي سراديب تكون مخالفة لشروط التخزين في المناطق السكنية والاستثمارية، داعيا أصحاب المباني المخالفة لإزالة مخالفاتهم قبل أن تصلهم الإجراءات الإدارية المتبعة من قبل البلدية والجهات الأخرى ذات الشأن.