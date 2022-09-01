بداح العنزي



أعلن رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري موافقة مجلس الوزراء على قرار «البلدي» برفض تخصيص موقع لتربية الإبل في منطقة الشقايا.

وأكد المحري أن عدم موافقة «البلدي» على طلب «الزراعة» بتخصيص الموقع جاء بالأغلبية، لكون المقترح تشوبه «شبهة تنفيع»، كان لزاما علينا التصدي لها، مشيرا الى ان هذا ما قام المجلس بتوضيحه لوزيرة البلدية د.رنا الفارس حتى أبدت اعتراضها على المقترح.

وتوجه بالشكر إلى الوزيرة د.رنا الفارس على موقفها الواضح والشجاع في حماية مصالح الدولة والحفاظ على مقدراتها، والذي يتماشى مع اعتراض أعضاء «البلدي» على الطلب، معتبرا ان ذلك دليل على تأييدها لجهود «البلدي» في التصدي لمحاولات التنفيع والتعدي على الأموال العامة.