كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولات ميدانية على الباعة الجائلين بطريق السالمي والدائري السادس لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «شارك بنظافتها»، مشيرة إلى رفع 6 عربات آيس كريم وعربة خضراوات وفواكه.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة أن الجولات التي تم تنفيذها من قبل قسم متابعة مخالفات الباعة الجائلين أسفرت عن تحرير 4 مخالفات بائع متجول بطريق السالمي ورفع 3 عربات آيس كريم وعربة خضراوات وفواكه، فضلا عن رفع 3 عربات آيس كريم بالدائري السادس.



وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النــظافة وإشــــغالات الطرق ومتابعة مخالفات الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.