استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمكتبه رئيس اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية د.ناصر العجمي ومدير العلاقات العامة خليفة الشطي، وتناول اللقاء الأحاديث المتعلقة بدور اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية وما يقدمه من أعمال بهدف نشر الوعي الخيري. وأشاد الحمود بالدور الذي يقوم به اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية في دعم وتعزيز العمل الخيري والتعاون على البر والتقوى في البلاد وخارجها، وتنظيم الحركة الخيرية، والتنسيق بين نشاطات المبرات والجمعيات ورفع كفاءتها بما يحقق أهداف الحركة الخيرية. وفي نهاية اللقاء، تقدم الاتحاد بإهداء درع شكر وتقدير وإصدارات كتب اتحاد الجمعيات والمبرات للشيخ فيصل الحمود، معبرين عن جزيل الشكر والتقدير له على الاهتمام بما ينعكس على نشاطات المبرات والجمعيات الخيرية لتقديم الأفضل.