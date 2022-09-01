خديجة حمودة



أدى المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد اليمين الدستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة.



والمستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد 4 ديسمبر عام 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق، جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدا.



التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجا في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.



كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرا مديرا للمكتب الفني ببنها وعضوا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.



ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار عزت أبو زيد عبدالرحمن، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرا لخدماته الجليلة للدولة.



صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.