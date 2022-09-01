القاهرة ـ هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استعداد الدولة المصرية لتوفير كافة خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» إلى الأشقاء في دول القارة الأفريقية، لاسيما إذا ما تم تبنيها كمبادرة أفريقية.



جاء ذلك خلال القاء د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، المنعقدة بالقاهرة.



واستهل مدبولي كلمته، بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوزراء والسفراء وممثلي الاتحاد الأفريقي والهيئات الأممية، معربا عن حرص واهتمام الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وكافة مؤسساتها بالعمق الأفريقي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا 2063، وترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون بين دول القارة بما يحقق رفاهية شعوبها.

وأشار مدبولي، إلى أن استضافة مصر لاجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي «حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية» تعكس التزامها بكل ما يحقق رفعة شأن القارة الإفريقية، في إطار تحقيق أجندة أفريقيا 2063، مؤكدا سعي مصر لوضع كل خبراتها سواء من النواحي التنموية والحضرية والاقتصادية، أو الامنية والسياسية لخدمة الدول والحكومات الأفريقية، حيث تعد البنية التحتية والنمو الحضري وإتاحة الفرص لـ«حياة كريمة» للمجتمعات المحلية هي الأساس لمجابهة التحديات التي تواجهها أفريقيا.



في سياق آخر، أكد مدبولي، أن هناك اتصالا يوميا مع محافظ البنك المركزي، في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة امس، الذي استهله د.مصطفى مدبولي بالإشارة إلى حرصه على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء الجدد في الحكومة، مؤكدا أن نهج الحكومة دوما هو البناء على ما سبق تحقيقه من خلال الوزراء السابقين، واستكمال خطط الدولة المختلفة، وسعيها الدؤوب لتحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق تقدم في القطاعات المختلفة.