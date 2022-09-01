القاهرة ـ ناهد إمام



أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط أن المالية العامة للدولة المصرية في أمان وتتحرك بشكل ايجابي.



وأضاف معيط ـ في لقاء عبر الاتصال المرئي مع برنامج تلفزيوني امس الاول ـ أنه في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي تم تحقيق فائض أولي 100 مليار جنيه، يتم توجيهه لخدمة فوائد الدين، لافتا إلى أن المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.5% لتكون مثل الدول المتقدمة خلال 3 سنوات.



وأردف أنه تم الانتهاء من السنة المالية وكذلك الانتهاء من الحسابات الختامية المبدئية ويتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتا إلى أنه تم خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال 6 سنوات.



وأوضح أن إيرادات الدولة كانت لا تكفي مصروفاتها وكانت تستدين لتغطية المصروفات وخدمة الدين، ولكن خلال الـ 4 سنوات الماضية تم تحقيق فائض أولي أي أن الإيرادات كانت تغطي المصروفات ويفيض لخدمة الدين.



وقال د.معيط أن الدين الخارجي المصري 83 مليار دولار، وأن هناك ارتفاع في معدلات النمو إلى 6.6% من الحساب الختامي العام الماضي.



وأوضح وزير المالية أن مصر تستورد 120 مليون برميل بترول في العام، وأن الارتفاع في سعر البرميل يؤثر على الموازنة، لافتا إلى أن مصر تستورد أيضا القمح، وأن العالم بالكامل يعاني من التضخم، وهذا له تأثير على الأوضاع بمصر.



وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تدبير احتياجات المواطنين من القمح والمواد البترولية والغذاء والخامات اللازمة للصناعة والإنتاج.



وأوضح د.محمد معيط، أن هناك تضخما حول العالم تسبب في ارتفاع الأسعار، ومصر تستورد الكثير من السلع من الخارج، ومنها البترول الذي يكلف مصر عملة صعبة، خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول، كما أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن قمح تكلف مصر 6 مليارات دولار، وهو ضعف السعر الذي كانت تستورد به مصل قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأكد وزير المالية، أن زيت الطعام ارتفع بأسعار مضاعفة الأمر الذي جلب معه التضخم الخارجي الذي انعكس على ارتفاع الأسعار، ما جعل دول كثيرة من العالم متأثرة سلبا بهذه الظروف، لافتا إلى أن مصر متأثرة بهذه الأحداث وليست بمنأى عنه، والأرقام تمثل انعكاسا للمالية العامة للدولة.



ولفت د.محمد معيط، إلى أن مصر تعمل على حماية الطبقات المتأثرة سلبا بهذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم، وهناك البعض ممكن أن ينظر لارتفاع الأسعار بمنأى عن توفر السلع والخدمات، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل على توفير جميع السلع التي تستوردها من الخارج.



أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن كل الشائعات التي تنشر عن الاقتصاد المصري بشكل سلبي غير صحيحة، وهناك موجة استهداف عالية بأكثر من 150 تقرير سلبي عن مصر، وكل يوم هناك تقرير أو أثنين بشكل سلبي عن مصر.



وقال وزير المالية إن الجميع يعلم أن مصر وفرت جميع السلع للمواطنين خلال الأزمات التي تضرب العالم، لافتا إلى أن الدولة قامت بتسديد ما عليها في وقته، ولا يوجد أي مشكلات، والدولة توفر جميع احتياجات المواطنين ولا يوجد عجز في أي شيء.



وأكد د.محمد معيط أن صندوق النقد الدولي لم يطلب رفع الدعم عن السلع أو الخبز، أو أي شيء، لافتا إلى أن من يقول إن صندوق النقد الدولي يطالب من مصر برفع الدعم عن رغيف الخبز والسلع التموينية، وإلغاء المبادرات، كلامه غير صحيح.