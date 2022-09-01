توافد النجوم وعشاق السينما أمس الأربعاء إلى جزيرة ليدو الإيطالية للمشاركة في انطلاق الدورة التاسعة والسبعين لمهرجان البندقية، أقدم المهرجانات السينمائية العالمية ومنصة الإطلاق نحو الأوسكار. ومن بين نجوم السجادة الحمراء، ضيفة الشرف الممثلة الفرنسية كاترين دونوف (78 عاما) التي يمنحها المهرجان أسدا ذهبيا فخريا عن مجمل مسيرتها. ووقع الاختيار على افتتاح المسابقة بالعرض الرسمي لفيلم «وايت نويز» للمخرج النيويوركي نواه بومباك والمقتبس من أحد أبرز روايات الكاتب دون ديليلو.



ويؤدي دوري البطولة في الفيلم آدم درايفر وغريتا غيرويغ، وهي شريكة حياة بومباك (52 عاما) الذي سبق أن تولى إخراج أفلام عدة أبرزها «فرانسس ها» و«ذي مييرويتز ستوريز» و«ماريج ستوري».



ويتنافس هذه السنة على نيل جائزة الأسد الذهبي في 10 سبتمبر المقبل 23 فيلما مدرجا في مسابقة المهرجان، بينها ثمانية من إخراج نساء. وتترأس الممثلة الأميركية جوليان مور لجنة التحكيم بعد 20 عاما على نيلها جائزة التمثيل في المهرجان عن دورها في «فار فروم هيفن».