أطلقت «ملكة المحيط الهادئ»، وهو لقب مكسيكية مسجونة بتهمة الاتجار بالمخدرات، مسارا إداريا ضد «نتفليكس» بتهمة الاستخدام غير القانوني لصورتها في مسلسل «كوين أوف ذي ساوث».



وتطلب ساندرا افيلا بلتران التي أمضت حوالى ثماني سنوات في السجن، الحصول على 40% من الإتاوات المدفوعة للمنصة التي تعرض هذا المسلسل المتمحور حول قصة تاجرة مخدرات، على ما قال محاميها إسرائيل رازو لقناة «ميلينيو» التلفزيونية الأسبوع الماضي.



وأشار إلى أن «هذا الأمر يطال صورتها بشكل مباشر».



ويستهدف هذا المسار أيضا قناة «تيليموندو» التلفزيونية التي تبث بالإسبانية في الولايات المتحدة، وهي المنتجة للعمل الذي تقوم ببطولته أليس براغا.



ولجأت ساندرا أفيلا بلتران إلى المعهد المكسيكي للملكية الفكرية، في خطوة تفضي إلى إطلاق مسار قضائي، بحسب المحامي.



وأكد مصدر مطلع على الملف الثلاثاء لوكالة فرانس برس وجود «مسار إداري» في القضية، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.



والمسلسل مستوحى من رواية للكاتب الإسباني أرتورو بيريز ريفيرتي بعنوان «لا رينا ديل سور» (ملكة الجنوب) سنة 2002.



وفاز الموسم الثاني من المسلسل سنة 2020 بجائزة «إيمي» عن فئة أفضل مسلسل بلغة غير الإنجليزية.