تم العثور على الرجل الملقب بأنه «الأكثر عزلة في العالم» ميتا في غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل. وكان هذا الشخص مجهول الاسم يعيش وحيدا منذ 26 عاما بعد أن قام مربو ماشية ومنتزعو أراض بقتل جميع أفراد قبيلته في عدة هجمات منذ سبعينيات القرن الماضي.



ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أطلق عليه ايضا لقب «رجل الحفرة» لأنه كان يقوم بحفر العديد من الحفر العميقة لاصطياد الحيوانات وحتى يتمكن من الاختباء فيها، كما أن أحدا لم يعرف اسمه قط أو أي معلومات عن قبيلته، وبوفاته فقد باد شعبه بالكامل.



وقالت الباحثة فيونا واتسون إن ما حدث لشعبه على يد مربي الماشية المتعطشين لجمع الأرض والثروة يرقى إلى أن يكون إبادة جماعية.



وفيما لم يكن هناك أي علامة على حدث شجار أو عنف قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، قالت الشرطة إن وفاة الرجل المجهول الذي كان يعيش في كوخ من صنع يديه كانت طبيعية. وكان أول اكتشاف لرجل الحفرة في العام 1996 وقد قابل كل محاولات التواصل معه بالهرب، حتى أنه ذات مرة أصاب أحد الأشخاص المتتبعين له بسهم في صدره.