دعت وزارة الإعلام اليوم الأربعاء مختلف الوسائل الإعلامية والخدمات الإخبارية إلى القيام بدورها المنوط في نقل الصورة الحقيقية للتجربة الديموقراطية الكويتية والالتزام بمعايير المهنية والمصداقية والقوانين المنظمة في تغطية الانتخابات البرلمانية المرتقبة (أمة 2022).



وقالت المتحدث باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح صحافي: إن «الإعلام» حريصة على أن تعكس تغطية وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة للعملية الانتخابية المقررة في 29 سبتمبر المقبل قيم الديموقراطية الكويتية الحقيقية وأن يتسم عملها بالاحترافية والمهنية والإسهام في التشجيع على المشاركة الإيجابية والفعالة بغية إنجاح العرس الديموقراطي لما فيه مصلحة البلاد دون المساس بالشخوص والمؤسسات.



وأكدت مراد استعداد الوزارة لاستقبال أي مقترحات أو ملاحظات حول التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية، لافتة إلى أنها ستتخذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها قانونا وفق القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والترويج للانتخابات.



ونظمت وزارة الإعلام مؤخرا برنامجا تدريبيا مجانيا للعاملين في مجال الإعلام الإلكتروني حول تغطية الانتخابات حرصا منها على تفعيل الشراكة مع المؤسسات الإعلامية سواء التقليدية أو الإلكترونية ورفدها بالأدوات اللازمة لتحقيق ريادة مستدامة وصناعة محتوى هادف تنفيذا لمضامين خطتها الاستراتيجية (2021 - 2026).



وجاء البرنامج الذي استمر 4 أيام بتوجيه من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري واستهدف العاملين في مجال الإعلام الإلكتروني من الملاك والمديرين والمحررين في الجهات المرخصة من الوزارة بغية تعزيز مهاراتهم الصحافية في هذا النوع من المتابعات الإخبارية.