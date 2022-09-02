بيروت - أحمد عزالدين



أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ترحيبه بقرار مجلس الامن الدولي التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) سنة إضافية، معتبرا ان هذه الخطوة تؤكد تصميم المجتمع الدولي على المحافظة على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.

وأشار الرئيس عون الى ان التنسيق قائم بين الجيش اللبناني و«اليونيفيل» لما فيه حسن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لاسيما وقف الأعمال العدائية التي ترتكبها إسرائيل في البر والبحر والجو.

وفيما جدد الرئيس عون شكره للدول المشاركة في «اليونيفيل» لاستمرارها في القيام بمهمة حفظ السلام على طول الحدود، شدد على التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية محييا ذكرى العسكريين الدوليين الذين سقطوا على ارض الجنوب مقدرا تضحيات رفاقهم.



في غضون ذلك، زار قائد القوات الدولية «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو ساينز مجلس النواب والتقى عددا من المسؤولين في مقدمهم نائب رئيس المجلس الياس ابو صعب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية فادي علامة، ورئيس لجنة الدفاع والداخلية جهاد الصمد وركز في لقاءاته على استقرار الأمن على الحدود.



النائب الصمد أوضح انه جرى البحث في ترسيخ الاستقرار في الجنوب مع التأكيد على حق لبنان الذي كان دائما في موقع الدفاع عن ارضه وحقه في مقاومة الاحتلال.



وقال الصمد ان الجنرال ساينز وجه دعوة الى أعضاء لجنة الدفاع لزيارة قيادة «اليونيفيل» في الناقورة على الحدود.