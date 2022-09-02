قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي خلال جولة له في مركز امتحانات الشهادة الثانوية العامة في دورتها الثانية الاستثنائية في مدينة صيدا: «أتينا إلى أحد مراكز الامتحانات الرسمية للثانوية العامة للاطلاع عن كثب على أحوال الطلاب الذين يقدمون هذه الدورة».



وأعلن «بدء امتحانات شهادة البريفيه الرسمية خلال اليومين المقبلين»، متمنيا النجاح للجميع، معتبرا أنهم «أولادنا وقد كسبنا الرهان كوزارة تربية بإجراء الامتحانات الرسمية بدورتيها الاولى والثانية الاستثنائية بتعاون الأساتذة والمعلمين وإدارة الوزارة مع جميع المشتركين في هذه العملية التربوية».



وأضاف الحلبي: «نتطلع الآن بعد انتهاء الفترة الصيفية إلى افتتاح العام الدراسي المقبل في المواعيد التي أعلنتها وزارة التربية».



وقال الحلبي عن الاستعدادات لبدء العام الدراسي إن «كل ما نقوم به من استعدادات لكي نصل الى استئناف الدروس في المواعيد التي حددتها الوزارة ونعول على تجاوب جميع اركان العائلة التربوية أن لا خيار أمامنا الا افتتاح السنة الدراسية وإعادة التلاميذ الى مقاعد الدراسة والاساتذة الى عملهم، آملين ان يوفقنا الله في تأمين الوسائل التي تضمن توفير المستلزمات الضرورية والمعيشية واللوجستية لاطلاق هذا العام الدراسي».