يشارك رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية ورئيس كلية الجلد في معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.محمد العتيبي في المؤتمر السنوي الواحد والثلاثين للأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية الذي سيعقد في مدينة ميلان خلال الفترة من 7 - 10 من الشهر الجاري.



وذكر العتيبي في تصريح صحافي أن المؤتمر الذي سيشارك فيه اكثر من 11 ألف اختصاصي واستشاري في الأمراض الجلدية من مختلف دول العالم سيناقش أوراق عمل طبية حول كل ما هو جديد في علاج الأمراض الجلدية، مشيرا إلى أنه سيقدم خلال المؤتمر 450 محاضرة موزعة على مختلف مجالات البحوث في الأمراض الجلدية والليزر، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل.