قال جراح طب وشبكية العين د.خالد السبتي إن الكويت تحتل المرتبة الأولى خليجيا والثانية عربيا في عدد إجراء عمليات تصحيح النظر.



وأوضح د.السبتي في تصريح صحافي أمس بمناسبة وصول احدث جهاز طبي على مستوى العالم لإجراء عمليات تصحيح النظر (سمايل) ان الجهاز الحديث يمكن الأطباء من تصحيح قصر وطول النظر بشكل متطور مقارنة بالعمليات التقليدية السابقة حيث يتم تصحيح ست درجات من طول النظر بفضل هذه التقنية المتطورة بنتائج ثابتة طويلة الأمد.



وأشار إلى أن مدة إجراء هذه العملية بالتقنية الحديثة تتم عن طريق تخدير موضعي ولا تتجاوز مدة إجرائها أربع دقائق، لافتا الى ان استخدام مثل هذه التقنيات الحديثة له دور كبير في إحداث نقلة نوعية لجراحة الشبكية في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط.



الجدير بالذكر أن حالات قصر النظر هي حالة بصرية شائعة حيث يمكنك رؤية الأشياء القريبة بوضوح ولكن الأشياء البعيدة تكون ضبابية في حين يعد طول النظر معاكسا تماما حيث تتم رؤية الأجسام البعيدة بوضوح والأجسام القريبة قد تكون ضبابية وتلعب الجينات والعوامل الوراثية دورا في زيادة فرص الإصابة بهذه الأمراض.



يذكر أن د.السبتي حاصل على البورد الكندي والزمالة الكندية في طب وجراحة الشبكية منذ عام 2000. وأجرى العديد من العمليات المعقدة والصعبة والتي يزيد عددها على 5000 عملية جراحية للشبكية فقط، إضافة إلى عمليات خارج الكويت، كما سجل اكثر من براءة اختراع في مجال طب وجراحة الشبكية.