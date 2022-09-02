حنان عبدالمعبود



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن وزير الصحة د. خالد السعيد يستعد خلال الفترة المقبلة للقيام بحركة تدوير بين مديري الإدارات المركزية بالوزارة. وأوضحت المصادر أن الوزير السعيد سينظر في تسكين عدد من الأماكن الشاغرة في مقدمتها ثلاثة وكلاء مساعدين انتهت فترتهم بحسب المراسيم الصادر لهم من مجلس الوزراء لتوليهم مهام عملهم.



وكان مرسوما تعيين كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية، ومدير معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» بدرجة وكيل مساعد في وزارة الصحة قد صدرا خلال أغسطس 2018، وعليه فقد انتهت فترة توليهما العمل مع انقضاء شهر أغسطس، كما انتهت أيضا فترة المرسوم الصادر للوكيل المساعد للشؤون الإدارية بالوزارة منذ فترة.



وأوضحت المصادر أنه سيتم البت في التجديد من عدمه لأي من الوكلاء المنتهية فترة تعيينهم خلال الأيام المقبلة، وقد تكون هناك مواكبة لتوجه الحكومة الجديدة التي تنتهج ضخ دماء جديدة في معظم وزارات الدولة.