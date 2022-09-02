ثمن رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل التعاون المثمر والبنّاء مع الهيئة العامة للبيئة في دعم العمالة الوطنية، لافتا الى تجاوب الهيئة وإعلانها عن بدء مرحلة توظيف للمهندسين الكويتيين من مختلف التخصصات لملء الشواغر والاستعانة بها لتنفيذ مشاريع الهيئة وعملها الاستراتيجي.



وأكد العتل أنه التقى رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد بمقر الهيئة أول من أمس بحضور أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي وبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الاستعجال بفتح أبواب العمل للزملاء المهندسين والمهندسات، وتلقينا بكل سرور تأكيدات رئيس الهيئة بأن فتح باب التوظيف سيكون خلال سبتمبر، ما يؤكد دعمه المطلق للشباب الكويتي والحرص على استقطابهم في الجهاز التنفيذي للهيئة.



وأضاف العتل أن اللقاء تناول أيضا التعاون والتنسيق مع الهيئة في موضوع مقترحات الجمعية بتوفير مزيد من الأراضي التي يمكن الاستفادة منها في حل المشكلة الإسكانية، مشيرا الى تفاهم مشترك لعرض عدد من المواقع الخالية من أي عوائق وإبلاغ الجهات المختصة بها، بالإضافة الى مقترحات الهيئة في هذا الخصوص وتوفيرها لأراضي في المناطق المحاذية لوصلة الدوحة وصولا الى أمغرة.



وتابع: تم الاتفاق مع الهيئة أيضا على إقامة محطة لرصد نسب التلوث بشكل مستمر بمقر الجمعية، مؤكدا أن هذه المحطة ستعمل بإشراف فريق من أصحاب التخصصات الهندسية- البيئية، حيث سيتم رفع القراءات بشكل مستمر ومن ثم تحليلها وإصدار النتائج بشكل علمي احترافي وبشكل دوري.