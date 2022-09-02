أنهى وفد من التلفزيون البريطاني برئاسة هيلين لورا موريل مديرة الإنتاج، والمخرج والمصور جوناثان ديفيد ستو، الجزء الأول من إعداد فيلم وثائقي عن مصر، بعنوان (Ancient Egypt by train)، يتناول أهم المعالم الأثرية القديمة بمصر، وتوثيقها من خلال الانتقال من مدينة إلى أخرى بالقطار.



وقال مدير المركز الصحافي للمراسلين الأجانب بأسوان أحمد علي - في تصريح امس ـ إن الوفد قام في أسوان بتصوير الشوارع والميادين الرئيسية بأسوان، وبعض المساجد من الخارج والمنارات، ومناظر متفرقة من نهر النيل ومعبد إدفو ومعبد كوم أمبو والمسلة الناقصة، ومناظر متفرقة لرحلات القطارات من أسوان إلى القاهرة والعكس، مشيرا إلى أن مخرج الفيلم جوناثان ستو، عبر عن سعادته وانبهاره بالحضارة المصرية القديمة، واصفا إياها بأعظم حضارات العالم على الإطلاق.



وأضاف أن الوفد قام بتصوير قلعة قيتباي وعمود السواري وكوم الدكة بالإسكندرية، وتل الفراعين بكفر الشيخ، وتل بسطه بالشرقية، وأهرامات الجيزة وسقارة، ومسلة سينوسرت بالمتحف المفتوح في هليوبوليس، ثم المتحف المصري بالقاهرة، ومقبرة أمنمحات ومقبرة خيتي في بني حسن بالمنيا، ومعبد الكرنك في الأقصر.