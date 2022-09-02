القاهرة ـ هالة عمران

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفي مدبولي أن لدينا فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء القادم لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين، وذلك في ظل الأزمة العالمية الحالية، مشيرا في هذا الصدد إلى سرعة الترويج لمقاصدنا السياحية، واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة، سعيا لزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المدن المصرية، وخاصة شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، تلك المقاصد السياحية الدافئة المتميزة.



جاء ذلك خلال اجتماع د.مصطفى مدبولي مساء أمس الاول لمتابعة خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر، وذلك بحضور كل من د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ود.محمد معيط وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.



ولفت مدبولي إلى ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها السياحية، قائلا «علينا استغلال ما نتمتع به من تنوع في المقاصد السياحية لزيادة أعداد السائحين».



وأكد د.مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر على الفور، وطلب رئيس الوزراء أن يتم الاتفاق بين الوزراء والمسؤولين المعنيين على خطة عمل تنفيذية، من أجل تحقيق المستهدفات في هذا القطاع الحيوي، وسنبدأ تنفيذها على الفور.



وخلال الاجتماع، قدم د.خالد عبدالغفار عرضا حول الوضع الحالي للسياحة العلاجية في مصر ومقترحات تطويرها، موضحا أن حجم السياحة العلاجية يمثل نسبة تتراوح ما بين 5 و10% من حركة السياحة العالمية، وينفقون ما يقرب من 439 مليار دولار.



واستعرض وزير الصحة خلال العرض عددا من التجارب الدولية في مجال السياحة العلاجية، وأساليب تطويرها، والمحفزات المقدمة من خلال تلك الدول لزيادة حركة الوافدين لتلك السياحة، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية، ومنها انخفاض تكلفة الخدمات العلاجية مقارنة بمثيلاتها من الدول، إلى جانب وجود العديد من المستشفيات المصرية الحاصلة على اعتمادات دولية في مجال الرعاية الصحية.



وقدم وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، عرضا تناول خلاله بعض المقترحات المتعلقة بدراسة إمكانية تشغيل خطوط سير من بعض الدول الأوروبية إلى مدن: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، للاستفادة مما تزخر به هذه المدن من طبيعة خلابة، وآثار مصرية قديمة، كما أشار إلى مقترح آخر للترويج السياحي يتمثل في إدراج العين السخنة، وسيوة، وبعض القرى السياحية، والفنادق القائمة بالساحل الشمالي ضمن المقاصد السياحية.



وتناول وزير السياحة خلال الاجتماع كذلك بعض الخطوات العاجلة التي تتخذها هيئة تنشيط السياحة المصرية، والتي تتمثل في إعادة إطلاق حملة «Follow the Sun»، التي تم إطلاقها من قبل، وتركز على الشتاء الدافئ في مصر.