القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه قام بالتواصل مع وزارة الثقافة والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية قائم كما هو دون هدم.



وشددت على أنه يجري حاليا العمل على تطوير المسرح استعدادا لانطلاق الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر و3 نوفمبر 2022.



وفي سياق متصل، جاءت فكرة إنشاء مسرح النافورة منذ تفشي فيروس كورونا، وذلك لإتاحة الفرصة لإقامة الحفلات الموسيقية في مكان مفتوح، ومنع التجمع في المسارح المغلقة خوفا من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.