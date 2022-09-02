اتهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إسرائيل بأنها «تلعب بالنار، وتعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير».



وفي تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها في «تويتر» هدد المقداد اسرائيل بقوله «سورية لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أو آجلا»، وذلك تعليقا على الغارات الاسرائيلية التي استهدفت مطار حلب وريف دمشق مساء الاربعاء.



وأضاف أن «سورية صمدت وستصمد ولن تتراجع عن مواقفها، وعلى العدو الإسرائيلي ألا يراهن أو يخطئ في الحسابات، ويتوهم أن سورية ستغير من مواقفها».



وطالب المقداد أن تتحمل الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية مسؤولية «تشجيع» إسرائيل على «التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم»، بحسب تعبيره.