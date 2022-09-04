صدر مرسوم بتعيين وزيرين بالوكالة.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يُعين كل من:



1 - د.محمد عبداللطيف الفارس - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - بالإضافة الى عمله - وزير دولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة.



2 - د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس - وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - بالاضافة الى عملها - وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.