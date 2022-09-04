القاهرة - مفرح الشمري



بعد افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 29 «دورة بيتر بروك» بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وحضور وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية الشقيقة د.نيفين الكيلاني، مساء الخميس الماضي في أجواء احتفالية رائعة، تحتضن الليلة خشبة المسرح القومي عروض مسرحية «الطابور السادس» لفرقة المسرح الشعبي التي تمثل الكويت في المسابقة الرسمية للمهرجان والذي تستمر أنشطته حتى 8 الجاري.



وفي تصريح خاص لـ«الأنباء»، وعد فريق عمل مسرحية «الطابور السادس»، وعلى رأسهم رئيس فرقة المسرح الشعبي ورئيس مجلس إدارة نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية د.نبيل الفيلكاوي، بتقديم عرض يليق بسمعة الكويت المسرحية في هذا المهرجان الدولي الذي يشارك به أكثر من 15 دولة عربية وأوروبية.



تدور أحداث مسرحية «الطابور السادس» حول زوجين يراودهما نفس الحلم في اليوم نفسه، وعندما تتشابك الخيوط اكثر بينهما يكتشفان ان مدير البلدية وقس المدينة يراودهما نفس الحلم.



وتحمل المسرحية بين طياتها مفاهيم عديدة للإنسانية والعدالة والظلم، هذه المفاهيم مغلفة تُطرح بطابع من العبث واللامنطق، وهي من تأليف: فاطمة العامر، وإخراج: علي البلوشي، وتمثيل: يوسف البغلي وسالي فراج ومحمد جمال الشطي وماجد البلوشي وعبدالله الحمود.



يذكر أن المسابقة الرسمية للمهرجان انطلقت الجمعة الماضي بعرض من إيطاليا بعنوان «وهم»، تدور أحداثه حول امرأة ورجل تحولت قصة الحب التي جمعتهما الى قصة موت، أما النمسا فقدمت عرضا مسرحيا يحمل اسم «هيدراوس» وهو عرض حركي قربنا من عالم الحيوان والنبات عن طريق الحركة والاهتزازات والتفكير في مركزية الانسان لمواجهة الحياة، أما العرض الثاني فكان بعنوان «خلال الأمواج» للولايات المتحدة الأميركية، وهو عرض حركي صامت يجسد قصة امرأة ضاعت بين حزنها بعد فقدان زوجها ورفيق روحها في قمم الجبال.



وقدمت سورية عملا يحمل اسم «المنديل»، وهو عرض راقص استعراضي تدور أحداثه حول زوجين فقدا بصرهما وكانا يعيشان بحب وود كبيرين، ولكن عندما أبصرا لم يستطيعا العيش بسبب ما يحدث حولهما من دمار وحروب، ويحمل العمل بين طياته رسالة جميلة أن حياة مكفوفي البصر أفضل من حياة المبصرين الذين يتأثرون بما يحدث حولهم.



ورش تدريبية متخصصة



انطلقت امس أنشطة الورش التدريبية التي يحتضنها المهرجان وهي ورش متخصصة بعالم المسرح الكبير، الاولى بعنوان «رحلة أدائية من خلال المشاعر» للمدرب دانيل أرباكزفوسكي، والثانية بعنوان «الأقنعة المسرحية» للمدرب ثانسيس تشالكياس والمدربة الكترا جينات، والثالثة ورشة بعنوان «المسرح الإيمائي» للمدرب توني، والرابعة بعنوان «إعداد الممثل» للمدرب محمد شرشال.





«فينومينولوجيا المسرح» أولى ندوات المهرجان



عقد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة د.جمال ياقوت، ندوة لمناقشة كتاب «تأملات في فينومينولوجيا المسرح»، تأليف عبدالناصر حنفي، وأدار الجلسة الناقد أحمد خميس، ومداخلات من د.محمد سمير الخطيب أستاذ المسرح بجامعة عين شمس، وعدد من الباحثين والأساتذة المتخصصين في المسرح من بلدان عربية مختلفة، وذلك في إحدى قاعات المجلس الأعلى للثقافة وحضرها العديد من الضيوف ووسائل الإعلام.