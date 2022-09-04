كشفت الفنانة سيرين عبدالنور، عن بعض الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية، مؤكدة أن هناك الكثير من الأخبار الزائفة التي تنتشر، وربما لا تمت للواقع بصلة، وذلك على مدار مسيرتها الفنية، وأبرزها ردها على سؤال حول ما إذا كانت ستعتزل التمثيل نهائيا؟ حيث قالت سيرين إن هذا ممكن وربما يسمع هذه الكلمة الجمهور قريبا.



وتظهر سيرين، في مقطع فيديو نشره حساب شركة «سيدرز آرت» للإنتاج عبر «انستغرام»، لم يتعد الدقيقة الواحدة، وهي تحمل بطاقات كتبت عليها بعض الأسئلة التي تظهر للعيان مكتوبة في الخلفية وترد عليها سواء بالتأكيد أو بالنفي، وأكدت أنها لا ترغب في أن تعمل كصحافية، ولكنها يمكن أن تعمل في مهنة تقديم البرامج، وهو ما قامت به بالفعل في وقت سابق، كما أكدت أنها لم ترتد أبدا فستانا واحدا في 4 مناسبات، وعلى الرغم من أنها يمكنها أن تفعل ذلك في حياتها العادية لكنها لا تفعل ذلك في مناسبات رسمية.