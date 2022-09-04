بعد غياب امتد لعامين عن السينما منذ تقديم فيلم «توأم روحي» عام 2020، أعلن الفنان حسن الرداد العودة ببطولة فيلم «تحت تهديد السلاح»، وكشف عن الموعد النهائي لعرض الفيلم، مؤكدا أنه سيخوض منافسة الموسم الشتوي المقبل، وينتمي الفيلم إلى تصنيف الجريمة والإثارة.



ونشر الرداد أول بوستر تشويقي للعمل عبر حسابه على «إنستغرام»، مؤكدا أنه من المقرر طرحه خلال نوفمبر المقبل، وظهر بمفرده على البوستر الأول وبدا مفتول العضلات ويحمل سلاحا، وعلق: «البوستر التشويقي لفيلم تحت تهديد السلاح، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، بطولة النجوم: مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، عباس أبوالحسن ومجموعة كبيرة من النجوم. فيلم تحت تهديد السلاح 3 نوفمبر في جميع دور العرض في مصر وكل الدول العربية».



ويشارك في بطولة الفيلم بجانب حسن الرداد، كل من: بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام الرداد فيها، ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.