محمد الجلاهمة



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد إلى النيابة العامة يوم امس وافدا إيرانيا عثر بحوزته على 150 غراما من مخدر الشبو، قام بتخزينها في اكياس بأحجام غرام وغرامين و5 غرامات، فيما اعترف الوافد بأنه جلب المواد المخدرة المضبوطة لدى قدومه من موطنه ووصوله إلى البلاد بحرا.

وكانت معلومات وردت الى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن اتجار ايراني في مادة الشبو المخدرة ليتم استصدار إذن نيابي وضبط الوافد متلبسا ببيع كمية من المخدر، وبتفتيش مسكنه في مبارك الكبير تم العثور على نحو 150 غراما.