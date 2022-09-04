عبدالكريم أحمد



بعد تفاعل كبير مع واقعة التصرفات غير اللائقة لأحد العسكريين في سوق شعبي بمنطقة الشويخ، كشف مصدر أمني لـ «الأنباء» عن خط سير الضابط بعد هذه الواقعة، حيث إن الضابط توجه إلى إحدى وكالات السيارات في منطقة الري وصدرت عنه تجاوزات بحق موظفيها أيضا.



وأضاف المصدر: توجه الضابط، وهو برتبة ملازم في القوات الخاصة، لاحقا إلى منزل شخصية مهمة جدا وطلب أن يلتقي صاحب المنزل لتكون بينهما «كلمة راس»، ولدى توقيفه هرب إلى جهة غير معلومة قبل أن ينتشر الفيديو ويتم ضبطه من قبل رجال المباحث الجنائية.



وذكر المصدر أن الضابط أحيل إلى الطب الشرعي للوقوف على حالته وسط ترجيحات بأنه في حالة غير طبيعية، مرجحا ان تتم احالته إلى المحكمة العسكرية جراء ما صدر عنه من تصرفات وسلوكيات غير لائقة ومن شأنها الإضرار بسمعة رجال الأمن والذين يبذلون جهودا كبيرة في حفظ الأمن.