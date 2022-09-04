عبدالكريم أحمد



واصل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح حملاته الرامية إلى إنهاء تداول أي ممنوعات داخل السجن المركزي، حيث أسفرت حملة جديدة تم تنفيذها أمس السبت عن ضبط 6 هواتف نقالة و3 سماعات و2 سلك شحن ورأس شحن وضبطية هيروين.



وأكد المصدر لـ «الأنباء» أن الحملات التفتيشية على العنابر سوف تستمر، فيما جاءت حملة السجن المركزي أمس عقب ضبطيات خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الهواتف والمواد المخدرة والسماعات وقد أخفاها نزلاء في اماكن متعددة سواء مشروبات او مواد غذائية أو أجهزة إلكترونية وأبواب خشبية.