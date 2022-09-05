الدوحة - فريد عبدالباقي



تستعد العاصمة القطرية (الدوحة)، لاستقبال طرفي مباراة كأس «سوبر لوسيل»، الزمالك المصري والهلال السعودي، في حفل تدشين ستاد لوسيل المونديالي أكبر ملاعب مونديال «قطر 2022»، والذي سيحتضن نهائي المونديال 18 ديسمبر المقبل.



حيث تقرر وصول بعثة نادي الزمالك برئاسة عضو مجلس الإدارة أحمد مرتضى منصور، إلى قطر الغد، بقائمة تضم 27 لاعبا بما فيهم اللاعبين الجدد الذين انضموا مؤخرا إلى قائمة الفريق عقب انتهاء الموسم الماضي.



وفيما تصل بعثة نادي الهلال إلى الدوحة الأربعاء المقبل، والتي يترأسها رئيس النادي فهد بن نافل.



ومن المقرر أن يدير مباراة كأس «سوبر لوسيل»، الحكم القطري عبدالرحمن جاسم، الذي سيشارك في إدارة مباريات كأس العالم القادمة.



هذا، وأعلن النادي العربي عن تعاقده الرسمي مع المحترف البرازيلي السابق لنادي باريس سان جرمان الفرنسي رافينيا ألكانتارا لمدة موسمين.



وكانت «الأنباء» انفردت بخبر مفاوضات النادي العربي مع نجم باريس سان جرمان قبل غلق باب الانتقالات الصيفية منتصف الشهر الجاري.



وبذلك سيكون البرازيلي ألكانتارا الذي اختار ارتداء قميص رقم 10، المحترف الخامس في القائمة بدلا من الإيراني مهرداد محمدي الذي انتقل رسميا إلى نادي السيلية القطري، حيث سيلعب السوري عمر السومة كمحترف «آسيوي»، والتونسي يوسف المساكني كمحترف «عربي»، وألكانتارا والآيسلندي آرون غونارسون، والإسباني مارك مونييسا كمحترفين «أجانب» لتكتمل بذلك قائمة الفريق العرباوي.



إلى ذلك، حقق منتخب قطر الأول لكرة القدم فوزا معنويا على فريق كولتورال اي ديبورتيفو ليونيسا الإسباني المملوك لأكاديمية «أسباير» القطرية بنتيجة 3-0، وذلك على هامش احتفال الفريق الإسباني بالذكرى المئوية لتأسيسه، بينما يستعد العنابي لخوض نهائيات كأس العالم.



سجل أهداف العنابي المعز علي «هدفين» من ركلتي جزاء، ومصطفى طارق، في المباراة الودية التي بيعت كل التذاكر المخصصة لها، بحسب ما أعلن النادي الإسباني.



من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على القيام بزيارة إلى قطر الأسبوع المقبل، من أجل الوقوف على آخر استعداداتها لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023، حيث تقدمت قطر وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا بطلبات تعبر فيها عن رغبتها في استضافة كأس آسيا 2023 بدلا من الصين.. اختتم وفد الاتحاد القاري زيارته لإندونيسيا أمس لتفقد ملاعبها، على مدار أربع أيام، على أن يقوم الوفد الآسيوي على زيارة كوريا الجنوبية قبل التوجه إلى قطر.



وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أعلن خروجه من سباق الترشح على استضافة البطولة الآسيوية.



ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الآسيوي في 17 أكتوبر المقبل عن البلد الفائز بحق استضافة هذه النسخة من البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا.