الرياض - خالد المصيبيح



حققت خمسة فرق في الدوري السعودي العلامة الكاملة بعد أن كررت فوزها في الجولة الثانية وبات رصيدها 6 نقاط من مباراتين ولعب فارق الأهداف في تحديد مراكزها فاستقر الشباب في الصدارة، يليه الهلال ثانيا، ثم التعاون ثالثا، فالطائي وضمك برصيد متساو في النقاط والأهداف في المركزين الرابع والخامس، فيما شهدت آخر مباراة في الجولة التعادل الأول في المسابقة بعد 15 مباراة انتهت بحالتي فوز وخسارة ومنح التعادل السلبي فريق الاتحاد نقطة واحدة أبقته وحيدا في المركز السادس برصيد 4 نقاط، فيما رفعت الاتفاق من مراكز ذيل الترتيب التي استقر بها خمسة فرق لم تحقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية وهي الوحدة والعدالة والفيحاء والخليج والباطن، بينما تتساوى 4 فرق برصيد 3 نقاط وفي المراكز من السابع وحتى العاشر وهي الفتح والرائد وأبها والنصر.



وبعد جولتين من الدوري السعودي برز الشباب كأقوى الفرق هجوميا من خلال تسجيله لسبعة أهداف ثم الهلال بأربعة ثم التعاون بثلاثة وهي الفرق الثلاثة الوحيدة التي لم يتعرض مرماها لأي هدف.



وكانت ابرز أحداث الجولة الثانية هي استمرار الفرق الثلاثة الصاعدة في الخسارة، فيما كانت الأبرز هي خسارة النصر من مستضيفه التعاون في الوقت بدل الضائع بهدف وعانى النصر كثيرا من غياب عدة عناصر مؤثرة كالبرازيلي الموقوف تاليسكا والدولي المصاب سلطان الغنام كذلك المصابان الأرجنتيني مارتينيز والأوزبكي ماشا ريبوف.