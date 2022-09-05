القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة تتواصل مع الجهات الأمنية لزيادة أعداد الحضور الجماهيري في مباريات الدوري للموسم الجديد عن 5 آلاف مشجع، ما يضفي على مسابقة الدوري القوة والمتعة بالحضور الجماهيري الكبير، مبينا أن تصدر هذه الموافقة قبل انطلاق مسابقة الموسم الكروي الجديد مع منتصف أكتوبر المقبل على أن ينتهى الموسم مع مطلع يوينو 2023.



وأضاف رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن مسابقة الدوري في الموسم الجديد ستقام بنظام المجموعة الواحدة ذهابا وإيابا، وليس كما تردد بقوة من مجموعتين، أو من دور واحد.



إلى ذلك، أعلن أمس الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين بقيادة محمد صلاح، استعدادا للمعسكر المقبل، والذي سيخوض خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2024، وخرج من هذه القائمة لاعب أرسنال محمد النني بسبب الإصابة.



وكان فيتوريا قد أعلن قائمة مبدئية للاعبين المحليين، دون وجود لاعبي الزمالك وفيوتشر لارتباط الثنائي بمباريات خلال الشهر المقبل، في تمهيدي بطولتي أفريقيا.



وضمت القائمة الأولية لمعسكر المنتخب كلا من: «محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي وعمر جابر وكريم فؤاد، ومحمد عبدالمنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحمدي فتحي، ونبيل دونغا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبدالرحمن مجدي وشادي حسين، وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف».