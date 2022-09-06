في إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازاته الحافل ويرسخ ريادته ومكانته المرموقة في مجال جودة الرعاية الصحية الشاملة والتزامه بمواصلة الارتقاء بجودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في الكويت، أعلن مستشفى السيف مؤخرا حصوله على شهادة التقييم الماسي من قبل مجلس الاعتماد الدولي الكندي، المؤسسة الرائدة عالميا، والتي تمنح تقييما مستقلا لمعايير الممارسات والرعاية التي تعتمدها المؤسسات الطبية في جميع أنحاء العالم.



ويأتي حصول مستشفى السيف على هذا الاعتماد الرفيع، وهو شرف وتقييم لا تناله سوى المستشفيات الرائدة التي تقدم خدمات طبية متميزة، ورعاية ذات جودة عالية، وابتكارات مهنية، ونتائج طبية استثنائية، بمنزلة إقرار وتأكيد جديد على مستوى التميز الذي يحققه مستشفى السيف كل يوم في عملياته وأنشطة جميع إدارته وطواقمه الطبية والتمريضية والإدارية التي تعتمد أرقى المقاييس العالمية والتي يحرص المستشفى من خلالها على تقديم أفضل عناية ورعاية طبية للمرضى وفي جميع التخصصات.



وتجدر الإشارة إلى أن الاعتماد الدولي الكندي لا يقوم فقط بتقييم المستوى الطبي والفني للمؤسسة الطبية بل ويقوم كذلك بتقييم الإدارة التنفيذية وموظفي الإدارات المختلفة وإجراءات العمل والجودة وبرامج التطوير والتدريب والتي تهدف إلى المحافظة على كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز توظيف الموارد والحد من المخاطر وتحسين الجودة والسلامة.



وفي تصريح صحافي بهذه المناسبة، أثنى الرئيس التنفيذي د.أشرف الحاج على جهود فرق عمل المستشفى وفريق مراقبة الجودة والطاقم الطبي، مشيدا بحرصهم جميعا على توفير رعاية طبية متقدمة تضاهي أحدث المستجدات العالمية في المجال الطبي وتوفير خدمة متفوقة ذات جودة ونتائج إيجابية.