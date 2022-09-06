انضمت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) إلى مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهي منصة قيادية تطوعية للتطوير والتطبيق والإفصاح عن ممارسات الأعمال المسؤولة للشركات من خلال دعم التعاون الدولي والمؤسسي لبناء شراكات حقيقية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة، وممارسة الأعمال بطريقة مسؤولة.



وتضم مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة آلاف الشركات والمؤسسات على مستوى العالم، التي تبدي التزامها بتبني وتطبيق إجراءات تجارية مسؤولة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» ثامر عرب «إننا كشركة ضمان نفخر بالانضمام إلى مبادرة الأمم المتحدة والتي تتوافق مع قيم ومبادئ الشركة، وأن تكون ضمان ضمن الشركات الأخرى إقليميا وعالميا الملتزمة باتخاذ إجراءات مسؤولة مما ينعكس عليها وعلى العالم».



وبين أن شركة ضمان رائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية، من خلال اعتماد وتنفيذ نموذج المحافظة على الصحة، حيث تؤمن بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن القطاع الصحي يعد من القطاعات الهامة التي التزمت بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحرص على توفير الرعاية الصحية لملايين الأشخاص في أنحاء العالم.



وأضاف «إننا نؤكد من خلال انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة على دعم حقوق الإنسان، وهو ما تتضمنه مدونة قواعد السلوك وسياسة الموارد البشرية وكل أنظمة وسياسات الشركة الموجودة بالفعل، فنحن في ضمان نحترم ونقدر جميع موظفينا ونتعامل معهم على قدم المساواة دون أي شكل من أشكال التمييز».



وتابع أن من المبادرات التي تبنتها شركة ضمان إعداد دليل خاص للحوكمة الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تطبيق وممارسة مبادئ حوكمة الشركات داخل الشركة لتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين معها.



وتابع أنه في ظل التحول الرقمي المتسارع في العالم بعد أزمة كورونا، يواصل مقدمو خدمات الرعاية الصحية، ونحن من ضمنهم، تطوير البنية التحتية لتوفير الرعاية الصحية الرقمية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمرضى والمستفيدين.



يذكر أن شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) أنجزت مستشفيين في محافظتي الأحمدي والجهراء بسعة 660 سريرا، بالإضافة إلى أربعة مراكز صحية للرعاية الأولية موزعة على مختلف المحافظات والتي تعمل حاليا كمراكز خاصة تستقبل كل طالبي الرعاية الصحية تمهيدا لافتتاح منظومة ضمان واستقبال الشريحة التي ستستفيد من خدماتها.



وستقدم ضمان من خلال منظومتها الصحية التأمين الإلزامي والخدمات الصحية الأولية والثانوية للعاملين في القطاع الخاص (المادة 18) وعائلاتهم، ضمن نموذج المحافظة على الصحة العامة، وهو نموذج فريد يقوم على مفهوم الصحة الوقائية والذي سيقدم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.



ويمثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة دعوة للشركات في كل مكان لمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لدعم أهداف الأمم المتحدة والقضايا الواردة في أهداف التنمية المستدامة.



يذكر أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة أطلق في عام 2000، وهو أكبر مبادرة استدامة للشركات في العالم، ويضم أكثر من 9500 شركة و3000 موقع غير تجاري في أكثر من 160 دولة، وأكثر من 70 شبكة محلية.