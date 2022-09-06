حنان عبدالمعبود



عقد مجلس ادارة الجمعية الصيدلية الكويتية جمعيته العمومية تمهيدا لانطلاق انتخابات اختيار مجلس ادارة للجمعية للعامين المقبلين.



ويتبارى في الانتخابات التي تعقد بمقر دار المهم الطبية بمنطقة الجابرية اثنتان من القوائم احداهما قائمة التطوير وتضم الصيادلة عبدالعزيز الجدعان، محمد العنزي، خالد المطيري، علي الشمري، بدور حجرف. وقائمة المهنة وتضم الصيادلة عبدالله عوض العنزي، علي هادي، عمر الفيلكاوي، احمد تقي، شريفة الفجري. والصيدلي نواف الحربي الذي يتبارى مستقلا.وقام مسؤولو وزارة الشؤون وعلى رأسهم مدير ادارة الجمعيات الاهلية خالد بن شفلوت بتجهيز قاعة الاقتراع.