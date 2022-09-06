أعلنت إدارة الاحتلال الروسي لمنطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا أمس تعليق التحضيرات لتنظيم استفتاء حول ضم روسيا لهذه الأراضي بعد تعرضها لهجوم أوكراني مضاد واسع النطاق، تقول كييف انه يحقق تقدما.



وقال كيريل ستريموسوف، كبير مسؤولي إدارة الاحتلال الروسية في خيرسون للتلفزيون الروسي العام (روسيا-1)، «كنا مستعدين للتصويت وكنا نريد تنظيم استفتاء في وقت قريب جدا لكن نظرا إلى المستجدات سنتوقف قليلا في الوقت الراهن».

وأضاف أن «ذلك يفسر بطريقة عملية، الأمر يتطلب عدم المضي قدما بسرعة كبيرة وإنجاز المهام الرئيسية: تأمين الغذاء للسكان وضمان سلامة الاحتلال». ومنذ أسابيع، تؤكد سلطات الاحتلال الروسي في خيرسون وزابوريجيا أنها تحضر لاستفتاءات حول ضم المنطقتين إلى روسيا اعتبارا من الخريف، وهو ما حصل عام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية.



لكن خيرسون ومنطقتها تتعرضان لهجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية التي تقول إنها استعادت بلدات عدة وكبدت الروس خسائر وأحدثت اضطرابات في خطوط الإمداد الروسية من خلال جعل الجسور الرئيسية في المنطقة غير سالكة.



وأفادت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني على فيسبوك أمس بأنه «تم تدمير مستودع ذخائر للعدو قرب تومينا بالكا» البلدة الواقعة إلى غرب خيرسون، وجسر عائم قرب قرية لفوفي ومركز تفتيش للجيش الروسي إلى جنوب شرق خيرسون.



من جانبه، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استعادة «بلدتين في الجنوب» وبلدة ثالثة في الشرق، لم يذكر أسماءها، وذلك في رسالته اليومية مساء أول من أمس.



وأكد مساعد رئيس الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشنكو أن العلم الأوكراني رفع في قرية فيسوكوبيليا في شرق منطقة خيرسون التي يسيطر عليها الروس بصورة شبه كاملة.



ورأى «معهد دراسة الحرب» في تقرير أن «الهجوم المضاد الأوكراني أحرز تقدما يمكن التثبت منه في الجنوب والشرق».



وذكرت القيادة الجنوبية الأوكرانية أن قوات كييف تسعى بشكل أولي لإحداث بلبلة في «نظام إدارة القوات والنظام اللوجستي» للجيش الروسي بواسطة ضربات جوية وقصف مدفعي.



في غضون ذلك، وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أمس اتفاقا يشمل تقديم مساعدة قدرها 500 مليون يورو ستكرس لإسكان النازحين وتعليمهم فضلا عن الزراعة على ما قالت السلطة التنفيذية الأوروبية.



وأعلنت هذه المساعدة الجديدة على هامش اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل شارك فيه رئيس الوزراء الاوكراني دينيس شميغال ويندرج في إطار التزامات أوروبية أعلنت في الربيع المنصرم.



من جهة أخرى، ألقى الكرملين مسؤولية وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط «نورد ستريم» الاستراتيجي على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، مبررا بأن هذه العقوبات تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية الغازية.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس إن «مشاكل ضخ الغاز ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية.

ليس هناك أي سبب آخر لهذه المشاكل»، وذلك بعد بضعة أيام من اعلان شركة «غازبروم» الروسية التوقف الكامل لخط «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز وسط خشية من أزمة على صعيد الطاقة هذا الشتاء، وأكد «رفضه القاطع» لـ «محاولات الغرب المستمرة تحميل موسكو المسؤولية».