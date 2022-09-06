أعلنت وزارة الخارجية الروسية مقتل موظفين في السفارة الروسية في كابول في اعتداء بقنبلة وقع قرب مقر البعثة الديبلوماسية في العاصمة الأفغانية.



وأفادت الخارجية في بيان بأنه «قام مقاتل لم يتم التعرف عليه بتفجير عبوة ناسفة في الجوار المباشر للسفارة الروسية في كابول.

قتل موظفان في البعثة الديبلوماسية في الهجوم»، مشيرة إلى سقوط «جرحى بين المواطنين الأفغان».



وأضافت أن السفارة الروسية «على اتصال وثيق بأجهزة الأمن الأفغانية التي باشرت تحقيقا».



وسارع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الى التصريح في مؤتمر صحافي عبر الهاتف «نتحدث هنا عن اعتداء إرهابي.

هذا مرفوض».



من جهتها، قالت وزارة الداخلية الأفغانية لوكالة فرانس برس «كان اعتداء انتحاريا، ولكن قبل أن يتمكن الانتحاري من بلوغ هدفه، قامت فرقنا بتحييده». وأضاف المصدر نفسه أن الانتحاري كان يستهدف السفارة الروسية.