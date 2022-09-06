عبدالله راكان



أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن أسماء المقبولين للعام التدريبي الاول 2022/2023 لدورات البترول للمستوفين الشروط لاختبار اللغة الانجليزية والمقابلة الشخصية لعقود المقاولين لشركة النفط، حيث يبلغ عددهم 240 متدربا و20 متدربة لدورات المطروحة، (شبكات كهربائية نفط وغاز ـ لحام منشأة نفطية ـ صيانة معدات نفط وغاز ـ انظمة تحكم نفط وغاز ـ الات دقيقة منشأة نفطية - صيانة كهربائية منشأة نفطية - ميكانيكا منشأة نفطية - تشغيل حاسب الآلي منشأة نفطية).



من جهة أخرى، تم قبول جميع المستوفين شروط القبول لحملة الشهادة الصف التاسع وما يعادلها ولحملة الشهادة الصف الخامس وما يعادلها للعام التدريبي الاول 2022/2023 لمعاهد والدورات التدريبية الخاصة حيث بلغ عدد اجمالي المقبولين 893 متدربا ومتدربة من الكويتيين وابناء الكويتيات على رغبتهم الاولى. اما عن المقبولين لابناء دول مجلس التعاون فتم قبول جميع المستوفين لحملة شهادة الصف التاسع وما يعادلها تم قبولهم على رغبتهم الثانية لمعاهد ودورات التدريبية الخاصة حيث يبلغ عددهم 157 متدربا.