

ثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس موقف الكويت الذي وصفه بالعروبي الأصيل الداعم لفلسطين وقضية شعبها، وذلك خلال استقباله في مكتبه في رام الله الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين.



وذكر مكتب اشتيه في بيان ان رئيس الوزراء أكد ان موقف الكويت الداعم لفلسطين «يشكل ميزان المنطقة العربية بحكمة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعلى خطاه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح».



وشدد اشتية على ان الكويت «عزيزة على قلب كل فلسطيني»، مشيرا الى أن «ذهاب أبنائنا للعمل في الكويت هو بمنزلة العمل في بلدهم الثاني»، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعليم والعديد من القطاعات الأخرى.



وحضر اللقاء وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني ووكيل الوزارة نافع عساف.



وكان وفد وزارة التربية والتعليم قد وصل فلسطين يوم الاحد، وشرع أمس بإجراء المقابلات مع المعلمين الذين تم اختيارهم من خلال لجان مختصة في وزارة التربية الكويتية ممن انطبقت عليهم الشروط.



من جهته، أعلن السفير الكويتي لدى الاردن والمحال الى فلسطين عزيز الديحاني أن وفدا من وزارة التربية الكويتية وصل الى مدينة رام الله الفلسطينية لإجراء المقابلات الشخصيــة والاختبــــــارات التحريرية مع عدد من المعلمين والمعلمات المتقدمين للعمل في وزارة التربية الكويتية.



وقال الديحاني في تصريح لـ «كونا»: إن وفد وزارة التربية بدأ بإجراء المقابلات في رام الله ومن ثم الانتقال الى مدينتي نابلس والخليل وقطاع غزة لاختبار نحو 400 معلم ومعلمة من الاشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن وزارة التربية الكويتية تسعى الى الاستفادة من كافة الخبرات والكفاءات العربية للانضمام الى أعضاء هيئتها التدريسية.



وقالت الوزارة في بيان ان المدعوين للاختبار والمقابلات هم من انطبقت عليهم الشروط وتم فرز الطلبات من خلال لجان مختصة في وزارة التربية الكويتية.



ولفت البيان الى ان الوفد الكويتي وصل فلسطين أول من أمس عبر معبر الكرامة وكان في استقباله وفد من وزارة التربية والتعليم، موضحا ان الزيارة ستستمر 10 أيام.



وستعقد المقابلات مع المتقدمين خلال اليومين القادمين في مدينتي «نابلس» و«الخليل» على التوالي قبل ان يتوجه الوفد الكويتي الى قطاع غزة.