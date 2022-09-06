عبدالعزيز الفضلي

شرعت مدرسة البكالوريا الأميركية أبوابها لطلبتها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وسط ابتسامة المعلمين والمعلمات في استقبال الطلبة الذين يستكملون تحصيلهم العلمي في ظل بيئة دراسية آمنة وميسرة.



وفي هذه المناسبة، أكدت مديرة المدرسة أريج الغانم ان المدرسة قد استعدت لاستقبال الطلبة بجميع المراحل الدراسية، لافتة الى ان جميع الهيئات سواء الإدارية والتدريسية والأقسام المساندة الأخرى بالمدرسة قد عملوا بكامل طاقاتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد دون عراقيل من أجل توفير بيئة دراسية آمنة للطلبة.



وأوضحت الغانم انه تم تزويد الفصول الدراسية بأحدث شاشات ذات مواصفات تكنولوجية متطورة، كما تم ايضا ادخال معايير علمية جديدة لتطوير الافكار والمهارات، بحيث يمكن للطالب تفسير الظواهر الاكثر تعقيدا، لافتة الى انه سيتم تطبيقه في المنهج للارتقاء بالأداء الاكاديمي.



وبينت انه تم تجهيز مبنى المدرسة بالكامل لخلق جو دراسي جاذب وآمن وصحي لطلبتنا.



وتمنت الغانم لجميع منتسبي المدرسة التوفيق والسداد، وان يزيدوا من تحصيلهم العلمي ليكونوا نواة بناء هذا الوطن المعطاء، داعية المولى ان يوفقهم ويسدد خطاهم.