الخطاب السامي خطاب تاريخي واستثنائي لمرحلة البناء والازدهار لبلدنا الغالية الكويت

الجهود والإجراءات التي اتخذت من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بعثت روح التفاؤل لدى الشعب الكويتي





أصدر النائب والوزير السابق محمد الجبري بيانا يعلن فيه عدوله عن خوض السباق الانتخابي لمجلس الأمة في الفصل التشريعي السابع عشر ( أمة 2022).

وقال الجبري في بيان عدوله "تجديدا منا لما جاء بالخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ، مؤكدين أنه خطاب تاريخي واستثنائي لمرحلة البناء والازدهار لبلدنا الغالية الكويت ، وتثمينا للجهود والإجراءات التي اتخذت من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء

الشيخ أحمد النواف الصباح وفقه الله، والتي بعثت روح التفاؤل لدى الشعب الكويتي متمنين أن تستمر لما فيه الخير

للبلاد والعباد".



وأضاف الجبري "ونظرا لما استقرت إليه إدارة شؤون الانتخابات من اعتماد جداول وأسماء الناخبين المنشورة بالجريدة الرسمية وما شابها من خطأ إجرائي بدمج الجدولين رقم 9 (أبرق خيطان ) ، ورقم 10 (خيطان الجديدة) ، وبما أن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 والذي لم يتطرق للدائرة الانتخابية الثالثة بدمج أو إضافة ، وإنما انصب المرسوم على إضافة مناطق جديدة لبعض الدوائر الانتخابية الأخرى ، وبناء عليه وبعد استشارة الخبراء الدستوريين والقانونيين من أهل الاختصاص وذلك حول قانونية ودستورية هذا الدمج لمخالفته لما جاء بالجداول المعتمدة بالقانون رقم 42 لسنة 2006 ، والذي انتهى الرأي القانوني بالإجماع على أنه لا يجوز أن يتم ذلك الدمج إلا بصدور قانون ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ٨١ من الدستور الكويتي" .

وقال "وبناء عليه فقد قررنا العدول عن نيتنا الترشح لخوض انتخابات مجلس الأمة 2022، ونتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كافة أطياف المجتمع الكويتي بشكل عام ، وأبناء الدائرة الثالثة بشكل خاص مقدرين تلك الجهود والمشاعر الفياضة والتفاعل الكبير معاهدينهم أن نستمر في خدمة الكويت وأهلها بما فيه خيرا للبلاد والعباد ، موصين أنفسنا وأياهم بحسن الاختيار".