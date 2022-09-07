حنان عبدالمعبود



افتتح مستشفى هادي مركزا جديدا لأمراض القلب والباطنية يضم أحدث التقنيات وأفضل المناهج للرعاية الطبية السريرية الشاملة.



وحرصا على مواكبة تطور العصر في المجال الطبي كعادته، يسعى مستشفى هادي إلى مرافقة المريض في رحلته العلاجية في عياداتها وإشراكه مع عائلته في أدق التفاصيل لتحسين وتطوير الخدمات في المستشفى.



وبهذه المناسبة أقيم حفل افتتاح بحضور المدير العام لمستشفى هادي فهد الميلم، والشيخ فهد جابر الصباح وحشود من الطواقم الطبية والمجتمع المدني.



من جانبها، أكدت نائب المدير العام د.فاتن الميلم على الاستمرار في الرؤية الاستراتيجية للمستشفى الذي يحرص دائما على أن يجمع بين تقديم أفضل وأحدث معايير الخدمات الطبية مع رفاهية عملائه للوصول الى الرعاية الصحية الشاملة (Integrative Medicine)، وبالإضافة إلى الإعدادات المذهلة للمركز الجديد والتكنولوجيا الرائدة وفخامة المكان يفخر المستشفى بأطبائه حاملي الشهادات العالمية ذوي الخبرة الأوروبية والأميركية والكندية والكويتية.



والجدير بالذكر أن مركز التميز الجديد يقع بالقرب من قسم الطوارئ مما يساهم ويسرع في عملية تقديم العناية للمرضى من ذوي الحالات الحرجة طبقا للمعايير الدولية.



بدوره، أشار المدير الطبي في مستشفى هادي د.عبد الواحد بلوش إلى أن أفضل بيئة للشفاء هي التي تشتمل على تعاون المريض وعائلته مع مقدمي الرعاية الصحية وعبر دعمهم بعضهم لبعض، لذلك نعتبر أن المريض وعائلته هم الشريك الرئيسي لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من خلال استشارته والأخذ بعين الاعتبار أولوياته وأهدافه، كما أن مستشفى هادي اعتمد نظام الصحة المتكاملة وإستراتيجية تعدد الاختصاصات (Multi-disciplinary).



ويعد افتتاح عيادات مركز التميز لأمراض القلب والباطنية خطوة متقدمة لضمان توفير تجربة رعاية صحية ضمن مبادئ الرعاية الشاملة والمتكاملة وسرعة توفيرها في بيئة خالية من التوتر.



يشتمل المركز على أحدث وحدة لرعاية أمراض القلب وملحق وحدة القسطرة وعدد من العيادات الخارجية لأمراض الباطنية والدم.



ويقدم مستشفى هادى نموذجا وحيدا للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة في الكويت عبر قسم Essential Wellness في الطابق الرابع. ان توافر هذه البيئة للعلاج تعتبر مزيجا فريدا من الطب الحديث المبني على الأدلة مع العلاجات المتكاملة والطبيعية والرؤية الشاملة للمريض.