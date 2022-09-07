محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات أصبحت شركة المقاولات الأولى التي تجتاز اختبار المشروع التجريبي كجزء من المرحلة الأخيرة من برنامج معالجة النفط واستصلاح وتأهيل التربة في الكويت والذي تم اقراره من قبل الأمم المتحدة.

وتعمل الشركة التي تتخذ من الكويت مقرا لها بالتحالف مع شركة شركة التميز السعودية للتكنولوجيا.

وسيشمل النطاق الإجمالي للعقد البالغة قيمته 188 مليون دولار معالجة ما يصل الى 2.6 مليون متر مكعب من التربة الملوثة. ويستشف من الوثائق التي حصلت عليها مجلة «ميد» بأن الشركة الكويتية هي المقاول الوحيد الذي أنهى مشروعه التجريبي كجزء من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

ووفقا لمصادر في الصناعة النفطية، تواصل جميع شركات المقاولات الاربع الباقية جهودها من أجل تلبية المعايير المطلوبة للمشروع التجريبي بعد ان أصبحت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات أول مقاول يجتاز عملية الاختبار.