ثامر السليم

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا بإضافة جامعة University of Montreal إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم 2014/40 والتي يسمح للطلبة الالتحاق بها في كندا ببرنامجي الماجستير والدكتوراه تخصص Veterinary science Option Pharmacology، مع ضرورة أن يتيح البرنامج الدراسي نظام التعليم التقليدي وتكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع.



وتضمن القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرحه، ومراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج الكويت، وأن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي، ويسري القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد فيه.