عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا يقضي بتشكيل لجنة اختيار المرشحين للمشاركة في البرامج التدريبية الخارجية بوزارة التربية برئاسة وكيل الوزارة د.علي اليعقوب وعضوية كل من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، ومدير إدارة التطوير والتنمية فيصل الجطيلي، ومراقب التدريب وتنمية القوى العاملة أنوار الدعي، ورئيس قسم التدريب الإداري مريم بوفتين ورئيس قسم التدريب التربوي سبيكة الغريب وشيماء عباس اختصاصي إداري معاملات ومعالي الشارخ باحث مبتدئ تطوير إداري ونوف القاسم محاسب مبتدئ.



وحدد المضف في قراره، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، مهام اللجنة واختصاصاتها في الآتي:



٭ دراسة احتياجات قطاعات الوزارة من الدورات التدريبية الخارجية.



٭ عرض البرامج التدريبية على القطاعات كلا حسب اختصاصه لترشيح المشاركين.



٭ بحث ترشيحات القطاعات من المرشحين للمشاركة في البرامج التدريبية الخارجية.



٭ إصدار قرارات منح ووقف الدورات التدريبية الخارجية.



٭ إصدار قرارات تغيير فترة الانعقاد للدورات التدريبية الخارجية.



٭ المتابعة والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في ذلك الشأن.



٭ المتابعة والتنسيق مع المرشحين.



وجاء في القرار: يكلف رئيس اللجنة بتزويد اللجنة الفنية لدراسة تشكيل فرق العمل واللجان بوزارة التربية بمحاضر الاجتماعات، على أن يثبت حضور الأعضاء الفعلي بالتوقيع على محاضر جلسات اللجان، ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة وتعقد اللجنة اجتماعاتها ضمن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة بحيث لا يقل النصاب بأي حال عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة، وهو نصف عدد الأعضاء + واحدا.



وتعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، مشيرا الى صرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المشار إليها بحسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/10/13 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، حتى تاريخ 31 مارس المقبل، وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.