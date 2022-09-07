عبدالعزيز الفضلي

تواصل المناطق التعليمية بوزارة التربية إجراءات المراجعة والتدقيق على اسماء مستحقي الأعمال الممتازة من المعلمين والمعلمات حيث تعمل جاهدة على الانتهاء من اعمالها وإحالة الكشوفات إلى القطاع الاداري.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن القـطاع الـمالي بالوزارة جاهز لصـرف مكـافـآت الأعمال الممتازة فور وصولها من القطاع الاداري، مشـيـرة الى ان وزارة التربية رصدت ميزانـية مقدارها 58 مليون دينار تم الـصرف منها للإداريين في نهاية العام الدراسي المنصرم، وتـبـقـى الصرف للمعلمين والمعلمات الذين مازالت كشوفهم تحت التدقيق والمراجعة. من جانب آخر، انتهت أمس الفترة التي منحتها «التربية» لجميع المتعاقدين معها بوظيفة مساعد منفذ خدمة - غير كويتي، لتحديث بياناتهم والتي بدأت من أسبوع تقريبا.



وشددت الوزارة على ان من يتخلف عن عملية التحديث فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه.