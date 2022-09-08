أشاد أمين صندوق جمعية المهندسين الكويتية م.علي الفيلكاوي بتوجهات مؤسسة البترول الكويتية للإعلان عن تسكين 700 وظيفة شاغرة من كل التخصصات للعمل في القطاع النفطي خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه يحسب لإدارة المؤسسة الحالية تجاوبها مع مطالب المهندسين والفنيين لدراسة استثناء الكويتيين المتخصصين والراغبين في العمل بالقطاعات النفطية المختلفة من شرط عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية.



وقال الفيلكاوي إن إلغاء هذا الشرط سيسهم في استقطاب الخبرات التي يحتاج اليها القطاع النفطي في مختلف التخصصات وخاصة الفنية - الهندسية، مضيفا أن هذا الاجراء في حال اعتماده سيكون خطوة على طريق تنفيذ النهج الجديد الذي يقوده الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود والهادف إلى مواكبة تطورات العمل الحكومي خاصة أن القطاع النفطي يعتبر المورد الأساسي للدولة.



وأضاف أن هذه الخطوة ستتيح مزيدا من المجالات للمهندسين الشباب الذين لم يحالفهم الحظ في العمل بالقطاع النفطي رغم أنهم من حملة التخصصات الفنية والإدارية التي يحتاج اليها القطاع، معربا عن الأمل في أن تلحق هذه الخطوات إجراءات أخرى لتشجيع الشباب الكويتي للعمل في أهم موارد الدولة ودعمها بشريا فالوطن يبنى بسواعد أبنائه، معربا عن الأمل في أن يتم تفعيل المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، لافتا الى أن هذه المواءمة ستوقف معاناة الشباب في الحصول على عمل يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وآمالهم وطموحاتهم في الحياة العملية.