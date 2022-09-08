القاهرة ـ ناهد إمام



قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، إن الشراكة هي في قلب علاقاتنا مع مصر، حيث بدأنا في العمل بمصر منذ 10 أعوام، وقمنا باستثمار 10 مليارات دولار أميركي، وساعدنا مصر كثيرا في اقتصادها وتوفير فرص عمل لمواطنيها.



وأضافت أوديل رينو باسو، في كلمتها خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي امس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «إننا وافقنا على استراتيجية جديدة لها هدفان رئيسيان، وهي الحصول على اقتصاد شمولي في مصر يشمل السيدات وكل المهمشين».



ونوهت إلى أن مصر تمر بفترة تحول، لذلك فهي دولة عالية التنافسية، والمنتدى يأمل في تعظيم هذه الفرص والعمل مع شركائنا في مصر.



وأشارت إلى أننا نعيش في عصر تغيرات كبيرة في العالم، مبينة أن كثيرا من البلدان تواجه الكثير من التحديات في أسعار الطاقة والغذاء، كما يواجه العالم الحروب، علاوة على أن التأثيرات المدمرة للاحتباس الحراري أصبحت جلية وهذا دليل على المستوى الذي وصلنا به إلى مناخنا.



وأضافت: علينا أن نعرف أن هناك الكثير من الفيضانات التي حدثت في الكثير من البلدان، مؤكدة أن الشراكات والتعاون أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل، كما أن هناك طرقا للتعاون أكثر وهذا مهم بشكل كبير عشية مؤتمر «كوب 27» المقرر حضوره في شرم الشيخ.