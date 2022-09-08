القاهرة - خديجة حمودة



أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، امس أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العالم إزاء مواجهة تغير المناخ، لافتا إلى أن 20 دولة فقط تساوي 80% من كل الانبعاثات، و48 دولة في الصحراء الأفريقية جميعها تساوي 0.5% من الانبعاثات، لذا فعلينا أن نبدأ بوضع حل لهذه المشاكل.



وقال كيري، في كلمته خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بحضور الرئيس السيسي: «لقد حضرتم جميعا لإجراء مناقشات حول مشاكل المناخ، ويشرفني أن أكون قادرا على التحدث معكم، ومشاركتكم ببضع الكلمات، وتقديم التحيات الخاصة، بالرئيس جو بايدن، أملا أن تجلب النوايا الحسنة من الولايات المتحدة الأميركية، لمخاطبة هذا التحدي الذي يقع على عاتقنا، وأن أجلب لكم رسالة سلام.. «السلام عليكم».



وأضاف أنه: «استمع لكل كلمة خلال المنتدى ولا يختلف على أي منها حول المسؤوليات، ولكن يحاول أن يضع هذا التحدي في إطار محدد»، وأشار: «استمعت للأحاديث وحضرت لقاءات منذ عام 1980، وفي أول مؤتمر للمناخ في ريو، والعديد من المؤتمرات الأخرى، وكان لي الشرف أن أقوم بالتفاوض بالنيابة عن الولايات المتحدة في جلاسكو وفي باريس».



وتابع: «أود أن أشارككم جميعا بأن أقول أن تلك المسألة مهمة لنا، وكما قال الرئيس كيندي في وقت سابق، إن كل المشاكل في الكوكب خلقها البشر، وبالتالي يجب حلها من قبل البشر أيضا».



وقال كيري: «لسنا هنا بسبب السياسات ولا الأيديولوجيات ولا حتى بسبب الاهتمامات الاستراتيجية بالرغم من أن هذا متوافر، ولكننا هنا اليوم بسبب العلم والرياضيات والفيزياء وبعض الكيمياء والأحياء، التي تصرخ جميعها في وجوهنا لكي نتقبل المسؤولية حول الطرق التي قررنا أن نحيا بها، واستخدام السيارات والطائرات، وتدفئة المنازل وإنارة المباني».



وأضاف كيري: «هذه هي المشكلة وليست معقدة ولا ينبغي أن يكون الحل معقدا أيضا، وخاصة عندما نلتقي في شرم الشيخ بعد 60 يوما هنا في مصر والتي يطلق عليها «أم الدنيا»، فإن هذا المكان «شرم الشيخ» الذي نستطيع أن نستعيد فيه حواسنا، وتساعدنا في إيجاد حلول لتغير المناخ، فبالنظر إلى مختلف أنحاء العالم، نستطيع أن نرى نهر الراين بألمانيا وكل الأنهار في أوروبا، أصبحت جافة، ولكن هناك 18 دولة في أفريقيا ستتأثر أيضا بشكل كبير جراء التغيرات المناخية».