القاهرة - هالة عمران



قال رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي إنه بالرغم من كل الصعوبات والظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، إلا أننا نأمل أن تكون قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، فرصة لحشد مزيد من التمويلات لدعم المشروعات الخضراء، والتي ستسهم في التحول إلى مرحلة تنفيذ التعهدات التي خرجت عن قمة «COP26» التي انعقدت في «جلاسكو»، مثنيا على الدعم المقدم من سكرتارية الأمم المتحدة للمساعدة في الترتيبات لاستضافة مؤتمر المناخ.



جاء ذلك خلال لقاء د.مصطفى مدبولي، امس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والوفد المرافق لها، بحضور د.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير وائل أبوالمجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر المناخ، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.



وقال رئيس الوزراء: نلتقي في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تم تصميمها لتكون مدينة خضراء وذكية، وكل ما تم إنجازه حتى الآن في هذه المدينة يأتي في إطار المرحلة الأولى فقط، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه هنا خلال فترة لا تتخطى 6 سنوات هو إنجاز كبير، ونحن مستمرون في استكمال هذه المدينة وفقا لما تم التخطيط له.



وتطرق د.مصطفى مدبولي إلى ترتيبات استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.



وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل من خلال جميع الوزارات المعنية على الانتهاء من الترتيبات اللازمة لاستضافة قمة «COP27» وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بالكامل، مشيرا في هذا الصدد إلى التوسع في وسائل النقل الجماعي صديقة البيئة ويشمل ذلك السيارات الكهربائية، وكذلك السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن محطات شحن السيارات الكهربائية.