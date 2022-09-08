نظم مجلس الأعمال الأميركي في الكويت ورشة عمل بعنوان «بحث التعامل التجاري مع الجيش الأميركي»، بحضور شركات محلية ترغب في معرفة كيفية التقدم على الفرص المتاحة للتعاقد التجاري وآلية التأهل للمشاركة في عطاءات الحكومة الفيدرالية الأميركية.

وشملت الجهات المشاركة في الورشة متحدثون من مركز التعاقد الإقليمي للجيش الأميركي في الكويت (RCC-KU)، لواء الدعم التعاقدي 408 (CSB)، والجناح الاستكشافي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي.

واستهلت الورشة بكلمة افتتاحية لرئيس غرفة التجارة الأميركية بيت سويفت، تلا ذلك كلمة قائد مركز التعاقد الإقليمي للجيش الأميركي في الكويت (RCC-KU)، المقدم مانويل برادو، وقد حضر الورشة عدد من أعضاء لواء الدعم التعاقدي 408 بمن فيهم الرقيب الأول أنجيلا بيكفورد، نائب قائد مركز التعاقد الإقليمي للجيش الأميركي في الكويت (RCC-KU) ويسلي هاريس، وكبير المستشارين في مركز التعاقد الإقليمي للجيش الأميركي في الكويت (RCC-KU) كوليس دوريس.

وتناول المتحدثون من الجناح الاستكشافي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي مواضيع عدة مثل برنامج «بطاقة الشراء الحكومية» (GPC)، «توفير خدمات للقاعدة» (BOSS)، الفرص التجارية المتاحة وكيفية التأهل للمشاركة في العطاءات.